 مدينة الشروق: الانتهاء من تنسيق الموقع وشبكة طرق ومرافق الإسكان الاجتماعي - بوابة الشروق
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مدينة الشروق: الانتهاء من تنسيق الموقع وشبكة طرق ومرافق الإسكان الاجتماعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 يناير 2021 - 11:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 يناير 2021 - 11:35 ص

أعلن المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام شاملة شبكة المرافق والطرق بمنطقة الإسكان الاجتماعي، "محور الأراضي" بالمدينة.

وأوضح الغيطي، أن الأعمال شملت استكمال القطاع التصميمي للمنطقة بعمل الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية لقطع الأراضي وتنسيق موقع المناطق الخضراء، بجانب استكمال شبكة المياه وتطهير شبكة الصرف، واستكمال تركيب أغطية المطابق وضبط مناسيبها وتنفيذ بلاعات المطر وحنفيات الحريق.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ شبكة إنارة عامة تغطي المنطقة بإجمالي 160 عاموداً وشبكة تليفونات بنظام FTTH كأحدث نظام يقدم خدمة الإنترنت فائق السرعة.

وقال: "تم الانتهاء من تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت الرابطة للمنطقة بمسطح حوالي 75 ألف متر، مؤكداً استمرار العمل بالمشروعات المختلفة التى تحقق سبل الراحة لسكان مدينة الشروق".


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