بوليفيا تتلقى الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك

قالت بوليفيا يوم الخميس إنها تلقت أول 20 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي الصنع المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة البوليفية في بيان لها إن الرئيس البوليفي لويس أرس رحب بالشحنة لدى هبوطها في مطار إل ألتو.

وكان المكون النشط للقاح هو الأول في العالم الذي يتم إطلاقه للاستخدام على نطاق واسع، في منتصف أغسطس، على الرغم من حقيقة عدم اكتمال الاختبار الرئيسي له مما أثار انتقادات دولية.

ولم يتم إجراء دراسات مستقلة على اللقاح.

وبدأت حملة تلقيح جماعي في روسيا في أوائل ديسمبرالماضي، بالتوازي مع إجراء اختبار المرحلة الثالثة على نطاق واسع، في الوقت الذي تبيع فيه البلاد لقاحها لدول في الخارج من بينها الأرجنتين وفنزويلا والمجر وغيرها.

ووقعت الحكومة البوليفية في ديسمبر اتفاقا مع روسيا بشأن توريد 2ر5 مليون جرعة لتلقيح سكانها على أساس طوعي ومجاني.

وتخطط لاباز لتحصين جميع السكان القابلين للتحصين بـ 15 مليون جرعة، ومن أجل الوصول إلى الهدف، وقعت أيضا اتفاقا بشأن الحصول على لقاح أكسفورد/أسترازينيكا كما انضمت إلى مبادرة كوفاكس، التي تقودها الأمم المتحدة وتهدف إلى تقاسم اللقاحات بشكل عادل بين البلدان الغنية والفقيرة.

وأعلنت البلاد يوم الخميس عن 2652 إصابة جديدة بكوفيد-19، مما يرفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى أكثر من 210 ألفا و 700 حالة، وفقًا لأرقام وزارة الصحة. وتم تسجيل أكثر من10 آلاف حالة وفاة في البلاد حتى الآن.