أسامة ربيع: إشادات عالمية بالإجراءات الاحترافية لقناة السويس في ظل كورونا

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك منظمات عالمية أشادت بمعدلات أداء القناة رغم تأثير كورونا على التجارة العالمية، ذاكرًا إشادة منظمة دول بحر البلطيق.

وأضاف ربيع، في لقاء ببرنامج «نظرة»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أن هذه الإشادات متعلقة بمصر كدولة وبقناة السويس على وجه الخصوص.

وأكد أن منظمة البلطيق أرجعت الزيادة في معدلات القناة التي وصلت إلى 8% إلى الإجراءات الاحترافية التي اتخذتها الدولة لتحسين أدائها خلال أزمة كورونا.

ولفت إلى منح منظمة سيتريد الدولية البحرية، جائزة إنجاز الإنجاز لقناة السويس خلال أزمة كورونا، باعتبارها أفضل الهيئات التي عملت في النقل البحري أثناء الجائحة، إضافة إلى تقديمها المساعدات الإنسانية للبحارة.