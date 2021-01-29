لجنة الانضباط تلغي البطاقة الحمراء لمصمودي لاعب مولودية وهران الجزائري

قررت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، إلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها بو علام مصمودي لاعب فريق مولودية وهران، في مباراة فريقه أمام اتحاد الجزائر، أول أمس الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من المسابقة.



ولم تكشف الرابطة عن سبب رفع البطاقة الحمراء عن اللاعب، لكن وسائل إعلام رجحت أن ذلك جاء بعد مراجعة اللقطات التليفزيونيةالخاصة بالمباراة.



كان مصمودي قد تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 45 من مباراة فريقه التي خسرها أمام اتحادالعاصمة الجزائري صفر / 2، قبل أن يخرج اللاعب في تصريحات صحفية ويؤكد عدم استحقاقه للطرد.



وذكرت الرابطة في بيان رسمي لها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أنها عاقبت أسامة ليتيم حارس مرمى فريق مولودية وهران بالإيقاف لمباراتين بعد ما وصفته الرابطة بالخطأ الجسيم عقب تعرضه للطرد في المباراة ذاتها.



كما قررت الرابطة إيقاف كل من نبيل بوسماحة، لاعب شباب أهلي برج بوعريريج، وعمر بودومي لاعب أولمبي المدية، ونبيل لعمارة لاعب مولودية الجزائر، مباراة واحدة وتغريم كل واحد منهم 250 دولار، لاحتجاجهم على القرارات التحكيمية.



وتابعت الرابطة في بيانها أنها قررت معاقبة سفيان بوشار لاعب شباب بلوزداد، ومحمد نعاس لعرابة لاعب أولمبي المدية، وأيمن عتو لاعب وداد تلمسان بالإيقاف لمباراة واحدة.



وجرى تغريم أندية كل من شباب بلوزداد ومولودية الجزائر وشباب قسنطينة وشباب أهلي برج بوعريريج واتحاد بلعباس، 1500 دولار لعدم احترامهم البروتوكول الصحي في المدرجات.



وغُرم نجم مقرة نحو 800 دولار لتواجد أشخاص غرباء في النفق المؤدي للملعب، وهي نفس الغرامة فرضت على اتحاد الجزائر بسبب رفض الإدلاء بتصريحات صحفية في نهاية المباراة. بالمقابل فرضت غرامة مالية بقيمة 300 دولار على كل من أولمبي المدية وشباب أهلي برج بوعريريج، واتحاد بسكرة، لسوء السلوك