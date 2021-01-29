أمريكا «غاضبة» من قرار باكستان بتبرئة قاتلي بيرل

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي اليوم الخميس، إن قرار النظام القضائي الباكستاني بتبرئة وإطلاق سراح الرجال المسؤولين عن قتل الصحفي الأمريكي دانيال بيرل يشكل إهانة لضحايا الإرهاب في كل مكان.

وأضافت بساكي للصحفيين خلال مؤتمر صحفي أن "الولايات المتحدة مستاءة من قرار المحكمة العليا الباكستانية بتأكيد تبرئة المسؤولين عن خطف مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، "دانيال بيرل" وقتله الوحشي الذي صدم الضمير العالمي في 2002".

وأشارت إدارة بايدن إلى أن عمر شيخ، وهو مواطن بريطاني متورط في مقتل بيرل، لا يزال حالياً رهن الاحتجاز في باكستان وتحت إدارة سلطات الأمن القومي.

وتدعو الحكومة الأمريكية، الحكومة الباكستانية الآن إلى مراجعة خياراتها القانونية على وجه السرعة، بما في ذلك السماح للولايات المتحدة بمحاكمة شيخ.