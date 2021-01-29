 الصين تطلق مجموعة أقمار صناعية جديدة للاستشعار عن بعد - بوابة الشروق
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الصين تطلق مجموعة أقمار صناعية جديدة للاستشعار عن بعد

أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 يناير 2021 - 9:46 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 يناير 2021 - 9:46 ص

 أطلقت الصين اليوم /الجمعة/ المجموعة الثانية من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد "ياوقان-31" إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي البلاد.
وذكر مركز جيوتشيوان –في بيان اليوم- أن مجموعة الأقمار الصناعية تم إطلاقها الساعة 12:47 بعد ظهر اليوم /الجمعة/ بتوقيت بكين، على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-4C".
ودخلت الأقمار الصناعية مداراتها المخططة، وسوف تستخدم في إجراء مسوحات البيئة الكهرومغناطيسية واختبارات تكنولوجية أخرى ذات صلة.
وأطلقت الصين المجموعة الأولى من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد "ياوقان-31" في عام 2018.

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