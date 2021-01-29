الصين تتجه لتجاوز حصة منظمة التجارة العالمية الخاصة بمشترياتها من حبوب الذرة

من المتوقع أن تتجاوز الصين للعام الثاني حصة شراء الذرة المحددة من قبل منظمة التجارة العالمية، حيث تباشر تلك الدولة الآسيوية أكبر توجه شرائي لها على الإطلاق لحبوب الذرة الأمريكية، حسبما قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية أن الصين اشترت حوالي ستة أطنان مترية من الذرة الأمريكية هذا الأسبوع، وهي الأكبر لها على الإطلاق خلال أسبوع.



ووفقا للمصادر التي لم تحددها بلومبرج بناء على طلبهم، تعتزم الصين شراء مليوني طن أخريين خلال هذه الجولة من عمليات الشراء، لتستحوذ على حصة منظمة التجارة العالمية.



وتتحصل الصين على محاصيل أمريكية لتغذية قطيع من الخنازير، يتعافى من مرض مميت، بوتيرة أسرع مما توقعه معظم التجار.



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال مدير شركة أرشر دانيلز ميدلاند كو، وهي واحدة من كبرى شركات تجارة السلع الزراعية في العالم إن الدولة الآسيوية ستستورد 25 مليون طن من الذرة من كل الدول.



وتعد أوكرانيا أحد الموردين الآخرين الكبار للصين.