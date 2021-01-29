شهدت كفر الشيخ، اليوم الجمعة، لهطول أمطار غزيرة، لليوم الثاني على التوالي، مع هبوب رياح شديدة، وانخفاض بدرجات الحرارة تسببت في تكوين عدد كبير من البرك والتجمعات المائية.



فيما وجه جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع أولا بأول، معلنا رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر، مشددا على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة.