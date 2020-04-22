شرطة برلين تسعى لجذب مؤهلين شباب عبر فيديو ساخر للنجم الأمريكي بروس ويليس

تسعى شرطة العاصمة الألمانية برلين إلى جذب شباب مؤهلين للانضمام إلى صفوفها عبر فيديو دعائي ساخر مصحوب بصوت ألماني مدبلج لنجم هوليوود بروس ويليس.

ويلقي النص في فيديو الشرطة الجديد مانفريد ليمان، الذي يقوم بدوبلاج النجم الأمريكي ويليس، الذي اشتهر بأداء دوره ضابط شرطة في نيويورك.

وتظهر في الفيديو رئيسة شرطة برلين باربرا زلوفيك وهي تنظر إلى كلمة "مساواة". ويتم تقديم الفكاهة في الفيديو عبر تفسير الاختصار "ACAB" (جميع رجال الشرطة أوغاد) على أنه "كل الألوان جميلة".

وكتبت الشرطة في الرسالة التي نشرت خلالها الفيديو مساء أمس الخميس: "نحن ندعم التنوع، وطلبات التوظيف المقدمة من النساء والرجال وجميع الأجناس الأخرى من أوروبا "، موضحة أن ما يهم هو السلوك والمساواة والاحترام.