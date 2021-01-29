دنيا عبد العزيز: بصور «اللي ملوش كبير» ودوري مختلف عن رمضان الماضي

قالت الفنانة دنيا عبدالعزيز، إنها بدأت التصوير في مسلسلها الجديد «اللي ملوش كبير» بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن دورها بالمسلسل مختلف عن دور «شيماء» بمسلسل البرنس الذي عرض في رمضان الماضي، والذي تعاطف معها الكثيرون.

وعن تصريحها بأنها ستعتزل بعد وفاة والدتها، أوضحت أنها كانت في حالة حزن شديدة خاصة وأن التي كانت تمثل لتشاهدها فارقت الحياة، متابعة: «أنا كنت بشتغل علشان هي اللي كانت أول واحدة بتشوفني ومبقتش حاسة قادرة أتعامل وأعمل حاجة هي مش فيها».

وذكرت أن الفنانة إلهام شاهين كانت من أكثر الداعمين لها في فترة مرض والدتها واستمرت إلى وفاتها وحتى الآن، معقبة: «عملت حجات كثيرة مش هقدر أنساها وأكتر الناس اللي حسوا بيا مش بس علشان هي جدعة، علشان فهمت اللي أنا حساه علشان علاقتها بولدتها كانت كبيرة».

وعن أدائها لأدوار الشر، أفادت أن الجمهور أصبح لديه وعي بأن المسلسلات والأفلام مجرد تمثيل والأدوار ليست شخصية الممثل الحقيقية، ذاكرة أن والدتها كانت تجمعها علاقة صداقة بكثير من أفراد الوسط الفني، لهذا حضر الكثير منهم العزاء.