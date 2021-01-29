بذور الشيا قد توفر خيارات صحية للعناصر الغذائية وتطوير كبسولات دوائية

أفادت دراسة طبية بأن طريقة الاستخلاص المحسّنة للحصول على العناصر الغذائية الهامة المتواجدة في بذور الشيا تساعد في تطوير كبسولات ومنتجات غذائية مكافحة للشيخوخة.

لذلك، لجأ فريق من الباحثين فى جامعة "بيردو" الأمريكية، إلى تطوير آلية لفصل الصمغ المتواجد في بذور الشيا وحصلوا على براءة اختراع، حيث تمكنوا من إنتاج دقيق من بذور الشيا الغنية بالبروتين مع خواص لتحسين النشاط الحيوي والوظائف الجسمانية، وذلك بالمقارنة بالطرق التقليدية.

وقد تم دعم الأبحاث، في هذا الصدد، من قبل "المعهد الوطني للأغذية والزراعة" التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، و"الصمغ" المتواجد في بذور الشيا، عبارة عن مادة سميكة تحيط ببذور الشيا، يعيق في بعض الحالات آلية معالجة البذور للأغذية، أو الاستخدامات الصيدلانية تصبح أكثر صعوبة وفي بعض الأحيان شبه مستحيلة.

وقال الدكتور أوريال أوربزو، الأستاذ في جامعة "بيردو": "نحن متحسمون للآلية الخاصة بنا لاستخراج عناصر بذور الشيا لكونها تفتح الكثير من الاحتمالات الجديدة لاستخدام بذور الشيا"، مضيفا: "تستخدم عمليتنا دراجات الحرارة، والموجات فوق الصوتية، لتقديم كفاءة محسنة، موفرة للمال للشركات التي تعمل في معالجة بذور الشيا للاستعانة بها في التطبيقات الصيدلانية، أو مضادات الشيخوخة وغيرها من التطبيقات".

وأوضحت الدراسة أن طرق الفصل التقليدية، مثل عمليات التجفيف بالتجميد، يمكن أن تكون باهظة الثمن وتستغرق وقتا طويلا، وتتلف المكونات المفيدة للبذور، وتقلل من إجمالي المحصول، فقد اختبر الباحثون في جامعة "بيردو"، الطريقة التي تم تطويرها للتطبيقات المحتملة مثل استخدام الصمغ، والبروتنيات المتواجدة في أغشية بذور الشيا، يمكن استخدامها في تطوير كبسولات دوائية، ومنتجات مكافحة للشيخوخة".

وقال الباحثون إن الآلية المتواصل إليها تقدم خيارًا محسنًا لإنتاج منتجات تستخدم مكونات، خاصة بالبروتنيات، من بذو الشيا لتثبيط الإنزمات التي تلعب دورًا في شيخوخة الجلد.