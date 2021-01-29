قائد متمرد سابق بإفريقيا الوسطى يمثل أمام الجنائية الدولية

(د ب أ)

مثل قائد سابق للمتمردين في جمهورية أفريقيا الوسطى أمام المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، حيث يواجه تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كان محمد سعيد عبدالغني مسؤولا عن هجمات شنها متمردو "سيليكا" على مدنيين في العاصمة بانجي، في عام 2013، حسبما جاء في الدعوى القضائية بالمحكمة في لاهاي.

وقالت الدعوى إن المواطنين تعرضوا للاضطهاد والتعذيب والاحتجاز بشكل غير قانوني.

وُسلم القائد المتمرد السابق إلى المحكمة في وقت سابق هذا الأسبوع من جانب السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى.

ومثل الرجل /50 عاما/ أمام القضاة، للمرة الأولى اليوم الجمعة، عبر رابط فيديو من سجن بالقرب من لاهاي.

وأصر محاميه جان بيير مادوكو على براءته عبر رابط فيديو في بانجي، قائلا إن "الحقيقة ستظهر، وستتحدث من أجل السيد سعيد".

والعملية القانونية مجرد بداية، وليس من الواضح موعد إجراء محاكمة أو ما إذا كانت ستجرى.

وسيتعين أولا، أن يحدد القضاة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإجراء محاكمة خلال جلسات الاستماع الأولية، والمتوقع أن تبدأ في تشرين أول/ أكتوبر المقبل.

وكانت المحكمة قد فتحت تحقيقات في عام 2014، بعدما طلب منها ذلك من جانب جمهورية أفريقيا الوسطى.

وكان قد أطيح بالرئيس فرانسوا بوزيزي من جانب متمردي سيليكا، وزغالبية أعضائها من المسلمين، في عام 2013. وتبع ذلك سنوات من القتال مع ميليشيات "أنتي بالاكا" المسيحية وكذلك العديد من الجماعات المنشقة.