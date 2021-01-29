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رئيس وزراء الكونغو الديمقرطية يقدم استقالته من منصبه

رئيس الكونغو ورئيس الوزراء
رئيس الكونغو ورئيس الوزراء
أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 يناير 2021 - 10:48 م | آخر تحديث: الجمعة 29 يناير 2021 - 10:51 م

قدم رئيس وزراء الكونغو الديمقرطية سيلفستر إيلونجا إلونكامبا، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه للرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي.

وذكرت وكالة أنباء الكونغو الديموقراطية، أن الرئيس الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي، استقبل اليوم، رئيس الوزراء سيلفستر إيلونجا إلونكامبا، بالقصر الرئاسي حيث قدم الأخير استقالته من منصب.

وتأتي هذه الخطوة بعد الإخطار الرسمي بإقالته من قبل الجمعية الوطنية الذي تلقاه في وقت سابق اليوم الجمعة.

وقد صوتت الجمعية العامة بكامل هيئتها يوم الأربعاء الماضي لصالح اقتراح بتوجيه اللوم إلى حكومة إيلونجا إيلونكامبا (367 صوتًا مقابل 7 وامتناع عضوان عن التصويت)، وتغيب عن الجلسة العامة رئيس الوزراء وحكومته، وكذلك نواب لجنة الاتصالات الفدرالية. بموجب دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية، تتطلب الرقابة البرلمانية من رئيس الوزراء التنحي في غضون 24 ساعة.


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