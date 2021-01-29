

وقال نيثان بكارو مشرف الدراسة من جامعة سايمن فريزر الكندية لصحيفة الجارديان البريطانية، إن نتائج الدراسة يجب أن تنبه صناع السياسات لخطورة الموقف، لا سيما أن الوضع مستمر بالتدهور والأعداد توشك على الانقراض.



وتعان 15 من أنواع أسماك القرش، التهديد الشديد بالإنقراض، بينما يرجح أن تنتهى أسماك قرش المطرقة تماما إذا لم يتم تدارك الأمر وكذلك تعان أسماك اللساع وضعا مقاربا من التهديد.



وذكرت الدراسة أن أسوأ تهديد واجهته القروش كان فى المحيط الهندى الذى خسر 84% من القروش وأسماك الرى خلال النصف قرن الماضى، بينما كان الوضع أفضل فى المحيطى الأطلسى والهادي منذ عام 2000 بسبب اتفاقيات حماية الحياة البحرية.



وألقت الدراسة اللوم على الصيد الجائر للقروش من أجل إعداد طبخة شوربة زعنفة القرش، ويلى ذلك السبب حوادث تسرب النفط من السفن وتلوث المياه، والصيد عن طريق الخطأ، إذ تتسبب الأسباب المذكورة فى قتل 100 ألف سمكة قرش سنويا.



وأفادت الدراسة بأن مناطق أعلى البحار، هى الأكثر خطرا على القروش، إذ يسهل على مخالفى القوانين صيدها هناك بسهولة.





