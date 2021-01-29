قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن التطور البحري في القناة أعطى مصداقية وأمان لها، موضحًا أن تعظيم قدرة القناة من خلال الأساطيل يحميها من أي تهديد.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «نظرة»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الخميس، أن وجود الأساطيل ساهم في تشكيل قوة رادعة أمام التهديدات، مفيدًا أن ذلك يرجع لتبني الرئيس لاستراتيجية التدعيم بوحدات بحرية وجوية وبرية جديدة بتكنولوجيات متنوعة.

وأوضح أن السلاح البحري يضم وحدات من أغلب دول العالم، مضيفًا أن ذلك يساعد الدولة في أنه لا يتم الضغط عليها من قبل أي دولة.

وأكد أن القوات المسحلة حاليًا على أعلى درجة من الاستعداد والقدرات الفنية والقتالية، متابعًا: «تأمين القوات المسلحة لقناة السويس أعطى لها بعدًا، أي حد هيفكر مائة مرة قبل ما يحاول يعمل حاجة».

وأشار إلى عدم تعرض قناة السويس لأي حدث إرهابي حتى خلال أيام ثورة 25 يناير، لافتًا إلى تأمين القوات المسلحة للمجرى الملاحي الذي يعتبر مجرى حيوي لحياة المصريين.

وأفاد أنه يوجد أحدث الأجهزة للكشف عن المتفجرات للحفاظ على القناة من أي تهديد، فضلًا عن انتظام عمليات التفتيش واستمرارها، ذاكرًا أنه يسعد باهتمام المصريين وسؤالهم الدائم عن قناة السويس، خاصة لأنهم «يعتبرونها من ممتلكاتهم»، وفقًا لتعبيره.

وتابع: «هناك حالة حب وعشق ما بين قناة السويس والمصريين كلهم وعلى وجه الخصوص بورسعيد وإسماعيلية والسويس، ومن غيره مكناش جمعنا 64 مليار جنيه في سبعة أو ثمانية أيام علشان نحفر قناة السويس الجديدة».



