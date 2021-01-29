أقدم بعض المحتجين في وقت متأخر من مساء الخميس على إحراق مبنى البلدية في مدينة طرابلس شمالي لبنان، فيما ارتفع عدد الجرحى جراء المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية إلى 112.

وانتقل بعض المحتجين مساء الخميس بعد إخفاقهم في الدخول إلى سرايا مدينة طرابلس، وبعد مطاردتهم من قبل القوى الأمنية والجيش اللبناني، إلى مبنى البلدية وهو مبنى تراثي، وأقدموا على خلع أبوابه وتكسير الزجاج فيه وأضرموا النار فيه.

وقامت القوى الأمنية بملاحقة المشاركين في عملية إضرام النيران في المبنى.

من جهة أخرى، أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن نقل 6 جرحى إلى مستشفيات المنطقة و106 مصابين تم اسعافهم في المكان.

وكان حريق قد اندلع في وقت سابق مساء الخميس في المحكمة السنية الشرعية داخل السرايا في مدينة طرابلس شمال لبنان جراء إلقاء قنبلة مولوتوف من قبل المحتجين، الذين ألقوا 3 قنابل يدوية حربيه إضافيه داخل السرايا .

ومن جانبه، وصف الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري في بيان ما حدث في مدينة طرابلس شمالي لبنان ليل الخميس بالجريمة "الموصوفة والمنظمة"، معتبرا أن من أقدموا على إحراق طرابلس مجرمون لا ينتمون للمدينة.

وقال الحريري بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي " إننا نقف إلى جانب أهلنا في طرابلس والشمال، ونتساءل معهم: لماذا وقف الجيش اللبناني متفرجاً على إحراق السرايا والبلدية والمنشآت، ومن سيحمي طرابلس إذا تخلف الجيش عن حمايتها؟".

واعتبر أن "هناك مسؤولية يتحملها من تقع عليه المسؤولية" مؤكدا أن "طرابلس لن تسقط في أيدي العابثين، ولها شعب يحميها بإذن الله."