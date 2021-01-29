مفوض حقوق الإنسان في بولندا ينتقد تشديد قوانين الإجهاض

انتقد مفوض حقوق الإنسان في بولندا بشدة، اليوم الخميس، قرار محكمة مثير للجدل بتشديد قوانين الإجهاض.

وفي العام الماضي، قضت المحكمة الدستورية في بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، بأن النساء لا يمكنهن الإقدام على الإجهاض حتى لو كان الجنين يعاني من تشوهات خطيرة، ويرقى الحكم إلى حظر الإجهاض على نحو شبه كامل.

ودخل الحكم ، الذي أثار احتجاجات جماهيرية في الشوارع بعد الإعلان عنه في البداية في 22 أكتوبر ، حيز التنفيذ بالكامل ليلة أمس الأربعاء إلى جانب نشره في جريدة القوانين البولندية.

وقال آدم بودنار، أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في بولندا، إن الحكم يحرم النساء من حقهن في تقرير المصير و"يعرضهن للتعذيب".

ويبدو أن بودنار يشير إلى حقيقة أنه بموجب القانون الجديد، سوف يتم إرغام المرأة التي تم تشخيص جنينها ببعض العيوب القاتلة المحتملة على مواصلة الحمل حتى نهايته ومشاهدة طفلها يموت.

وحتى الآن، كان الإجهاض قانونيًا في بولندا إذا كان الحمل يهدد حياة الأم أو صحتها، أو كان نتيجة اغتصاب، أو إذا كان الطفل الذي لم يولد بعد يعاني من تشوهات شديدة.

كما انتقد بودنار حزب القانون والعدالة الحاكم، المحافظ اجتماعيا، لرده الشديد على المتظاهرين.