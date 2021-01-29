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«التضحية في سبيل الوطن».. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 يناير 2021 - 5:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 يناير 2021 - 5:13 ص

يؤدي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خطبة وصلاة الجمعة غدا بمسجد الشرطة بالقاهرة.
وقال وزير الأوقاف في تصريح الليلة، إن خطبة الجمعة غدا ستحمل عنوان (التضحية في سبيل الوطن)، وتأتي تقديرا لما تقوم به الشرطة المصرية من جهود حثيثة والسهر على أمن وأمان الوطن والمواطنين ومكافحة الجريمة والارهاب.
وأضاف الوزير أن أدائه خطبة وصلاة الجمعة غدا بمسجد الشرطة يأتي أيضا لمشاركة وزارة الداخلية وهيئة الشرطة في الاحتفال بعيدها السنوي والذي يعد تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية في 25 يناير عام 1952، التي راح ضحيتها خمسون شهيدا من رجال الشرطة المصرية، وأصيب ثمانون آخرون على يد الاحتلال الإنجليزي، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

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