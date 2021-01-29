الاتفاق النووي: أمريكا تُعين مبعوثا خاصا بإيران شارك في تفاوض 2015

عينت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، روبرت مولي، المستشار السابق في إدارة أوباما، مبعوثًا خاصًا لها لإيران، بحسب ماذكره مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية.



وكان مولي، عضوًا بارزًا في فريق الرئيس السابق باراك أوباما، الذي شارك في مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.



وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن، قد تناول الاتفاق النووي الإيراني في أول مؤتمر صحفي له، ودعا إيران إلى الالتزام ببنود الاتفاق كافة، قائلًا إن أمريكا عندها ستحذو حذوها، لكن إيران ردت على لسان وزير خارجيتها بأن من انسحب يجب أن يبادر.