الصحة العالمية: اللقاحات تقدم فرصة ثانية للتحكم بوباء كورونا لا يجب على العالم أن يبددها

قال الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات ضد فيروس (كورونا) تقدم فرصة ثانية للتحكم بالوباء لا يجب على العالم أن يبددها.



وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية -في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف اليوم الجمعة بمناسبة مرور عام على إعلان حالة طوارئ صحية دولية بسبب وباء (كورونا)- أن عدد الإصابات عند إعلان حالة الطوارئ كانت مائة شخص فقط والآن بعد عام وصلت إلى أكثر من مائة مليون، ولفت إلى أن عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسبوعين الماضيين كانت أعلى من مثيلتها خلال الأشهر الستة الأولى من اندلاع الوباء.



وتابع أن اللقاحات من شأنها أن تجعل الجميع يدرك الانعدام في المساواة، ونوه إلى أن النظرة الوطنية للقاحات ربما تكون مفيدة لبعض الدول على المدى القصير ولكنها فى الوقت ذاته "قصيرة النظر" لأن الوباء لن ينتهي إلا إذا انتهى في جميع أنحاء العالم، وقال "حين تحترق قرية فلا ينبغي أن تحتفظ مجموعة صغيرة بكل طفايات الحريق".



وأضاف أن اللقاحات مورد نادر وثمين ويجب أن يستخدم بفعالية وإنصاف، وأنه طلب إلى الحكومات والمصنعين العمل يدا بيد لتلقيح العاملين الصحيين والمسنين في كافة دول العالم في المائة يوم الأولى من العام.



ووجه مدير عام منظمة الصحة نداءات إلى شعوب الدول التى تحصل على كميات كبيرة من اللقاحات دون النظر إلى البلدان الأخرى أن يطالبوا حكوماتهم بأن تتشاطر اللقاحات مع البلدان الأخرى.