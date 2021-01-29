ديلي ميل: اتهام رجل أعمال قطري بقتل شخص في بريطانيا بسيارته

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المليونير القطرى حسن ناصر آل ثانى متهم بقتل أحد المشاة بسيارته التى تبلغ تكلفتها 250 ألف جنيه إسترلينى بالقرب من قصر باكنجهام فى المحكمة.



ووفقا لدايلى ميل، ينفى حسن ناصر آل ثانى ، 41 عامًا المنتمى للعائلة المالكة فى الدوحة، وفاة تشارلز روبرتس البالغ من العمر 66 عامًا أثناء قيادته، فيما تتهمه المحكمة آل ثانى بالقيادة "دون عناية واهتمام كافيين ومراعاة معقولة للأشخاص الآخرين الذين يستخدمون الطريق" عندما صدمت سيارته روبرتس.



ظهر آل ثانى عبر رابط فيديو من العاصمة القطرية الدوحة، فى محكمة وستمنستر الابتدائية حيث دفع بأنه غير مذنب فى التهمة، وسافر إلى منزله فى الدوحة بعد حادثة 22 أغسطس 2019 ووجهت إليه تهم نهاية الأسبوع الماضي.



وتحدث عبر مترجم لتأكيد اسمه وعمره وعنوانه ، وقال: "غير مذنب ، لم أكن أقود سيارتى بتهور".



وقال المدعى العام ديفيد روبرتس إن القضية لم تكن مناسبة للمحاكمة فى محكمة الصلح لأن "هذه لم تكن هفوة مؤقتة فى التركيز".