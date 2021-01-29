محافظة القاهرة: نقلنا 136 أسرة من منطقة السيدة عائشة المستهدفة بالتطوير إلى الأسمرات

قال اللواء إبراهيم عوض، مساعد محافظ القاهرة، إن بعد إنشاء الهيئة الهندسية بالتنسيق مع المحافظة محور الحضارات لربط منطقة متحف الحضارات بالطريق الدائري في اتجاه المنيب والأوتوستراد، يتم استكمال أعمال التطوير بميدان السيدة عائشة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس الخميس، أنه تم إزالة 47 عقارًا و23 محالًا ، إضافة إلى نقل 136 أسرة بمنطقة الأسمرات في مساكن مجهزة.

وأشار إلى نقل الـ23 محالًا إلى سوق التونسي، وذلك في إطار تبني الدولة لفكرة خلق محاور مرورية جديدة بجانب تطوير المنطقة، لافتًا إلى نقل الموقف والبدء في عمل حديقة مكانة، فضلًا عن إنشاء كوبري من صلاح الدين الشرقي اتجاه نادي الأبطال.

وذكر أنه سيتم إزالة كوبري السيدة عائشة بالمرافق المحيطة به، موضحًا أنه جاري ربط منطقة مجرى العيون وعين الصيرة وكل مناطق القاهرة القديمة، لتصبح منطقة للسياحة الدينية.

وأوضح أنه سيتم نقل حوالي 2760 مقبرة موجودين بالمنطقة إلى منطقة 15 مايو، ذاكرًا أن أعمال التطوير تنتهي خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر.

