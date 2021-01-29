قالت هدى عبدالستار، عضو مجلس النواب، إن المواطنين وخاصة ذوي الهمم من حقهم أن يعيشوا حياة كريمة، عبر إصدار مجموعة من التشريعات التي تصب في مصلحتهم وتنفذ حقوقهم بشكل كبير، مؤكدة أن ذوي القدرات جزء لا يتجزأ من المجتمع.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن مسيرتها العملية ارتبطت بالتدخل المبكر للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، موضحة أن القضية ملامسة للأسرة والعائلة والمجتمع ككل.

وأشارت إلى أن عملها كمنسق صندوق تحيا مصر لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة ساهم في تعاملها مع الأهالي الأكثر احتياجًا، قائلة إنها في بعض الأحيان كانت تتعامل مع الأهالي الأكثر احتياجًا وذوي الهمم في آن واحد.

وتساءلت عضو مجلس النواب عن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة البرامج المترجمة بلغة الإشارة لضعاف السمع والصم، مضيفة أن تلك الفئات ليسوا أقلية، وقادرون على المشاركة.