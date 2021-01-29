 الصين لن تعترف بـالجواز السفر البريطاني الخارجي اعتبارا من 31 يناير - بوابة الشروق
الجمعة 29 يناير 2021 1:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟

النتـائـج تصويت

الصين لن تعترف بـالجواز السفر البريطاني الخارجي اعتبارا من 31 يناير

أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 يناير 2021 - 12:28 م | آخر تحديث: الجمعة 29 يناير 2021 - 12:28 م

أعلنت الصين اليوم الجمعة، أنها لن تعترف بـ"جواز السفر الوطني البريطاني الخارجي" (BNO) اعتبارا من 31 يناير الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" – في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن الصين لن تعترف، بدءا من 31 يناير، بما يسمى جواز السفر الوطني البريطاني الخارجي كوثيقة سفر أو كوثيقة هوية شخصية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الشأن.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد تعهد في أعقاب إقرار قانون الأمن القومي لمنطقة "هونج كونج" العام الماضي، بإتاحة السبيل أمام سكان المنطقة من حملة جواز السفر البريطاني الوطني في الخارج كي يحصلوا على الجنسية البريطانية؛ ما يمكنهم من الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة.

يشار إلى أنه يوجد نحو 350 ألف مواطن حاملين لذلك النوع من جوازات السفر في هونج كونج وأن 5ر2 مليون آخرين مؤهلون للحصول عليها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك