قال عمرو درويش، أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري في ثلاث سنوات أمر غير مسبوق في الحياة العامة.

وأضاف درويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الخميس: «اليوم سنرى شكل مغاير للريف المصري، سنعود لأيام الزمن الجميل الذي نتحدث عنه».

وأوضح أن المبادرة تتحدث عن طفرة كبيرة تحدث لأول مرة في الريف المصري، مضيفًا أن التاريخ سيسجل أن المصريين استطاعوا إحداث نقلة في حياتهم خلال مدة طفيفة.

وذكر أن المبادرات التنموية التي تقدمها الدولة تقول إن مصر قادرة على تحقيق المستحيل وتحويله إلى واقع، مشيرًا إلى حجم الأموال الضخمة التي توفره الدولة لهذه المشروعات في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، خصوصًا في ظل أزمة كورونا.