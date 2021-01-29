جو بايدن: هل يخوض الرئيس معركة للاحتفاظ بأجهزته الذكية؟

قد تظن أن بإمكان أقوى رجل في العالم الحصول على ما يحلو له من أجهزة ومعداتذكية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالهواتف المحمولة والساعات الذكية فإن ذلك لن يكون موضع رضا وارتياح الرئيس الجديد جو بايدن.



الأجهزة الإلكترونية القريبة من الرئيس الأمريكي تعتبر من أبرز أهداف القراصنة في العالم.



"لا يوجد أدنى شك أن روسيا تستهدف قادة العالم" حسبما يقول بروس شناير، المحاضر في كلية كينيدي التابعة لجامعة هارفارد.



في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لم يكن ذلك يمثل مشكلة كبيرة، فقد كانت الأجهزة الشخصية الوحيدة التي يمكن قرصنتها هي الكمبيوترات والهواتف المحمولة غير الذكية.



لكن لماذا يحتاج الرئيس إلى هاتف محمول، في الوقت الذي يستطيع الاتصال بأي شخص حول العالم عبر خط هاتف آمن؟.