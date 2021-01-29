العفو الدولية: قرار منع الحوثيين باليمن النساء من العمل مخزي

انتقدت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، قرار الحوثيين في اليمن، بمنع النساء من العمل في المطاعم بالمناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن قرار السلطات الحوثية بمنع النساء من العمل في المطاعم، هو قرار مخزي وتمييزي".

وأكدت المنظمة: "نقف مع كل النساء في كفاحهن ونضالهن من أجل حقوقهن في اليمن".

من جانبها، قالت إحدى العاملات اللاتي أوقفن عن العمل، بالعاصمة صنعاء، طالبة عدم الكشف عن اسمها لاحترازات أمنية: "تم تسريحنا من العمل بحجة أننا نساء ولا يجوز أن نعمل في أماكن مختلطة".

وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "عملنا من أجل الحصول على لقمة العيش، فمن سيعيل أسرنا الآن. لا مرتبات ولا حقوق ولا حرية في العمل".

وياتي قرار الحوثيين، عقب قرارات أخرى قضت بعضها بمنع الاختلاط في الجامعات والمدارس والمقاهي والمتنزهات، فضلا عن منع إقامة الفعاليات المختلطه وحفلات التخرج.

وعبر مواطنون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لتلك القرارات معتبرين أنها بمثابة "انتهاك للحقوق والحريات".