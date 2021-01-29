طلال أرسلان: لبنان أصبح على محك الانهيار الكامل في كل مؤسساته

وصف رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، طلال أرسلان، ‏ما حدث في طرابلس أمس، بأنه دليل على وضع لا يطمئن على الأصعدة كافة.

وقال، في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، صباح اليوم الجمعة، إن لبنان أصبح منذ سنة على محك الانهيار الكامل في كل مؤسساته، متابعًا: «علينا تحمل مسؤولية كبيرة في عملية الإنقاذ على الصعيدين السياسي والاقتصادي».

وعقب: «على الصعيد السياسي يجب التحرّك السريع في الذهاب إلى نظام جديد عابر للطائفية والمذهبية ‏والعنصرية المقيتة التي تحمي الفساد والفاسدين السارقين الناهبين، وعلى الصعيد الاقتصادي يجب الذهاب فورًا إلى التدقيق الجنائي لمعرفة ما حصل لأموال الناس وجنى عمرهم التي سرقت ونهبت ووهبت لطبقة لا وجود للرحمة والإنسانية والضمير في قلوبهم».

وتشهد طرابلس مواجهات بين المحتجين على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعناصر مكافحة الشغب، إذ تعتمد العناصر الأمنية على إطلاق القنابل المسيلة للدموع واستخدام خراطيم المياه، في حين يعمد المحتجون على إلقاء قنابل المولوتوف والحجارة على العناصر الأمنية المكلفة بحماية السرايا.

وأسفرت المواجهات، أمس الخميس، عن سقوط أكثر من أربعين جريحًا، نُقل البعض منهم إلى مستشفيات المدينة.