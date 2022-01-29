التحالف العربي يعلن مقتل 90 عنصرا حوثيا في محافظة مأرب اليمنية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم السبت مقتل 90 عنصرا من جماعة الحوثي في عمليات استهداف قام بها طيران التحالف على محافظة مأرب، الواقعة شرق اليمن.

وذكر التحالف في بيان اليوم السبت، أنه "قام بتنفيذ 27 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة".

وأضاف التحالف، في بيانه، أن "عملية الاستهداف دمرت نحو 31 آلية عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية".

وتابع البيان: "تزامنت عمليات مقاتلات التحالف الجوية، مع استمرار المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وألوية العمالقة وبين ميليشيا الحوثي في العديد من جبهات القتال في محافظة مأرب".

من جانبه، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان مقتضب اليوم، إن "طيران التحالف استهدف موقعاً لمليشيا الحوثي الإيرانية في جبل حبشي غربي تعز".

وأضاف المركز أن "القصف الجوي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن تسعة من عناصر المليشيا الحوثية وتدمير سلاح مدفعية".

ولم يورد المركز مزيدا من المعلومات، فيما لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين.

ومنذ أيام، تدور في تعز مواجهات بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بالتحالف العربي من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي، خلفت قتلى وجرحى من الطرفين.