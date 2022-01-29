الحوثيون يعلنون السيطرة على 163 كيلو مترا مربعا قرب الحدود السعودية

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم السبت، السيطرة على مساحات واسعة قرب الحدود السعودية.

ونشر مركز الإعلام الحربي التابع للحوثيين لما قال إنها "مشاهد لعملية عسكرية واسعة في جبهة الأجاشر قبالة نجران السعودية توجت بتحرير مساحة تقدر بــ 163 كم مربعا".

وأضاف المركز أنه تم "تحرير عدة مواقع في جبهة الأجاشر منها "سلسلة تباب الربعة"، و"معسكر طيبة الاسم"، و"سلسلة تباب القذاميل"وهي مناطق تتبع محافظة الجوف اليمنية القريبة من الحدود السعودية الجنوبية.

ولم يصدر تعقيب من قبل القوات الحكومية اليمنية حول هذه التطورات.