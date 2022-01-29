مقتل عنصرين بطالبان في هجوم مسلح شمالي أفغانستان

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لقي عنصران بحركة طالبان حتفهما إثر هجوم مسلح في ولاية سمانجان شمالي أفغانستان، حسبما ذكر مسؤولون محليون اليوم السبت.

وقال خايرخاوا سمانجاني المتحدث الإقليمي باسم طالبان في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مسلحين مجهولين نفذوا الهجوم أمس الجمعة في حي دار الصوفي بيان .

وأضاف المتحدث أن فردا بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدعى مولوي نعيم ومسلحا آخر قتلا في الهجوم.

ومن ناحية أخرى، قال مسؤول أمني بارز في الولاية إن عضوا بطالبان ومدنيين اثنين لقوا حتفهم على يد عضو آخر بحركة طالبان بسبب سوء تفاهم.

وفي ذات الوقت، أصابت قنبلة على جانب أحد الطرق سيارة نائب رئيس شرطة طالبان في ولاية بانجشير عبد الحميد خراساني، بحي روخا.

وأكد خراساني الحادث لكنه ذكر أن الانفجار لم يصبه أو حرسه بجروح.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجومين على الفور.

ويشار إلى أن تنظيم داعش وجبهة المقاومة الوطنية، وهي جماعة مسلحة مناهضة لطالبان، ينشطان في البلاد.