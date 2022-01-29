شكلت الأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية الخاصة بالأطفال، العنوان الأبرز خلال وقائع اليوم الثالث لمعرض القاهرة للكتاب في دورته الـ53، فقد انخرط رواد المعرض مع أبنائهم وذويهم في مجموعة من الفعاليات التي شملت مطالعة الكتب والمؤلفات الخاصة بهم، والاشتراك في مسابقات للرسم، وأنشطة يدوية للخياطة والتطريز.

ورصدت "الشروق"، تواصل حالة الحضور والإقبال المكثف من جانب رواد المعرض والذي تستمر فعالياته حتى السابع من فبراير المقبل، وقد جاءت أبرز مشاهدات اليوم الثالث متعلقة بحالة إقبال ملحوظة على "معرض الطفل" داخل معرض الكتاب، فقد انجذاب الأباء والأبناء على تقنيات التكنولوجيا الحديثة، بعد مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف "شخصية معرض الطفل بالدورة الحالية" مجسمة افتراضيًا باستخدام النظارات ثلاثية الأبعاد.

وسادت حالة من البهجة بين الحضور مع توافر برنامج ضخم لإفادة الأطفال بالعديد من الأنشطة التي تنوعت بين الرسم والتلوين والكروشيه إلى جانب حضور عروض الأراجوز وورش الحكي التفاعلية والغناء، وذلك وسط تكرار تعليمات الالتزام بالوسائل الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.