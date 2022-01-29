أردوغان يتعهد بمواصلة خفض أسعار الفائدة

وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تستمر البلاد في خفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن انخفاض التضخم سيتبع ذلك.

وقال أردوغان بعد أن اوقف البنك المركزي التركي دورة خفض سعر الفائدة هذا الشهر التى خفضت 500 نقطة أساس من سعر الفائدة الرئيسي منذ سبتمبر: "سنخفض أسعار الفائدة كما فعلنا بالفعل "، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ورافق دورة التيسير الشديدة تضخم جامح، مما تسبب في غضب الأتراك الذين شهدوا تآكلا عميقا في القوة الشرائية للعملة في غضون بضعة أشهر.

وذكر أردوغان: "ندرك حقيقة أن التضخم يمثل عبئا خطيرا على المواطنين. وأكرر هنا، كما تعلمون بالفعل معركتي ضد أسعار الفائدة، سوف نخفض أسعار الفائدة كما فعلنا بالفعل. كما سينخفض التضخم أيضا".

يشار إلى أن الرئيس التركي مدافع صريح عن النظرية القائلة بأن خفض أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض التضخم، وهو عكس ما يعتقده أغلب خبراء الاقتصاد.

ولم تدعم التجربة التركية تفكير أردوغان، بحسب بلومبرج. وانخفضت الليرة إلى أدنى مستوياتها التاريخية وسجل التضخم أعلى مستوى له منذ 19 عاما بعد أن بدأ البنك المركزي دورة خفض أسعار الفائدة بما يتماشى مع مطالب أردوغان.