عودة نائب رئيس وزراء سابق في الصين للظهور الإعلامي بعد اتهامه في فضيحة جنسية

عاد اسم نائب رئيس مجلس الدولة الصيني السابق تشانج جاولي إلى الظهور في وسائل الإعلام الحكومية مجددا، لأول مرة منذ اتهمته نجمة التنس بينج شواي بالاعتداء الجنسي عليها، قبل أن تنفي إطلاق مثل هذه الاتهامات في وقت لاحق.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تقارير إعلامية رسمية في الصين، أنه تم إدراج تشانج - الذي كان ذات يوم المسؤول رقم 7 في الحزب الشيوعي- ضمن قائمة طويلة من رؤساء الأحزاب السابقين الذين تلقوا تهاني بالعام القمري الجديد من الرئيس شي جين بينج وقادة آخرين عبر الهاتف قبل الاحتفال بالمناسبة.

وورد اسم تشانج في القائمة إلى جانب الرئيسين السابقين جيانج زيمين وهو جينتاو.

ونشرت بينج مقالا من 1500 حرف عبر حسابها على "ويبو" في نوفمبر يوضح بالتفصيل علاقة جنسية استمرت عقدا من الزمان مع تشانج.

والتزمت بينج الصمت لعدة أسابيع بعد نشر مقالها، ما دفع لاعبي تنس بارزين والبيت الأبيض والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى إثارة مخاوف بشأن مكان وجودها.

ويحظر الحزب الشيوعي رسميا على الكوادر إقامة علاقات خارج نطاق الزواج، ما يجعل اتهاماتها النادرة مدوية بشكل خاص.