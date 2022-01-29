إزالة 33 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالأقصر

أعلن العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية بالأقصر، تنفيذ حملة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن أعمال الموجة الـ١٩ التي تنفذها الدولة لاسترداد حق الشعب وإيقاف قطار التعديات من جانب المخالفين.

وأوضح الهواري أن الحملة أسفرت إزالة ٣٣ حالة تعدٍ بمساحة ٢ فدان و٣١ قيراطا مما يعادل ١٢٠٠٠ متر مربع متعدية على أراض زراعية عبارة عن أسوار وطوب وتصنيع، وتم تنفيذ الإزالات بنسبة ١٠٠ بالمائة.



وأكد ضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها والحفاظ على الرقعة الزراعية المملوكة للدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، والتي تتوافق مع مشاريع الجمهورية الجديدة.