معارض لبوريس جونسون يعلن سعيه للترشح لمنصب رئيس الوزراء البريطاني

تزايدت الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت، عندما أعلن النائب عن حزب المحافظين البريطاني توم توجندهات إنه سيترشح لمنصب رئيس الوزراء إذا أتيح مجال للمنافسة على هذا المنصب قريبا.

وأضاف: "أعلن بوضوح أنني أعتقد أن الأمر متروك لنا جميعا لنقدم أنفسنا، والأمر متروك للناخبين"، وأشار إلى أن الأمر متروك أيضا للناخبين وأعضاء البرلمان للاختيار، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال إنه لا يحشد الدعم "ولكن بالطبع عليك المحاولة".

وذكر : "أعتقد أنه موقف من النزاهة المطلقة القول إنه بالطبع يجب أن تقدم نفسك للناخبين إذا كنت تعتقد أنه يمكنك القيام بذلك. بالطبع يجب أن تتحدث إلى الزملاء وترى ما إذا كان بإمكانك جمع مجموعة معا، وإذا كان بإمكانك جمع مجموعة معا، فيجب أن تمضي قدما".

وتابع: "لا أعتقد أنه يجب أن تشعر بالحرج لرغبتك في خدمة بلدك. كنت فخورا جدا بخدمة بلدي في القوات المسلحة وحصلت على أعلى رتبة ممكنة حتى أتمكن من الحصول على أفضل تأثير ممكن. وكنت فخورا جدا بالعمل كدبلوماسي في جميع أنحاء العالم".