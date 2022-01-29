رئيس البرلمان العربي يدعو لتعزيز أواصر التعاون على المستويات بين مصر وباكستان

أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أهمية تعزيز العلاقات العربية الباكستانية وتقويتها والارتقاء بها لأعلى المستويات وفي كل المجالات، داعيًا إلى دعم التقارب بين الجانبين بما يحقق مصالح وطموحات الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي السفير ساجد بلال سفير باكستان بالقاهرة، بحضور المستشار شاه نذر خان نائب رئيس بعثة باكستان بالقاهرة، والدكتور مضر الراوي مدير شئون الرئاسة بالبرلمان العربي.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس البرلمان العربي بالسفير الباكستاني، مؤكدًا أن باكستان تحظى بمكانة خاصة لدى الدول العربية باعتبارها دولة صديقة للدول العربية.

وأعرب عن تقديره للدعم الواضح والقوي الباكستاني للقضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن التحديات التي تواجه الدول العربية وباكستان هي تحديات كبيرة، الأمر الذي يتطلب تقوية أواصر التعاون بين الجانبين لمواجهة هذه التحديات بشكل مشترك.

من جانبه، أكد السفير الباكستاني، حرص بلاده على تقوية وتعزيز العلاقات مع الدول العربية على كل المستويات وفي جميع المجالات.

وثمن الزيارة التي أجراها رئيس البرلمان العربي على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى باكستان، والتي ساهمت بدورها بشكل كبير في تعزيز العلاقات العربية الباكستانية.