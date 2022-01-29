الخارجية الإثيوبية: متمسكون بالوساطة الإفريقية في مفاوضات سد النهضة

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنها متمسكة بالوساطة الأفريقية في مفاوضات سد النهضة، زاعمة أن «سد النهضة لن يلحق الضرر بمصالح مصر والسودان».

وأضافت في تصريحات خاصة لفضائية «العربية»، مساء السبت، أن أديس أبابا أصبحت بعيدة عن تهديدات جبهة تيجراي، التي لا تريد السلام في البلاد، لافتة إلى أن البلاد عملت على إيصال المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجراي.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مباحثاته مع نظيره السنغالي ماكي سال تناولت التطورات الخاصة بملف سد النهضة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السنغالي ماكي سال، اليوم السبت، أنه تم استعراض رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدرًا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامعًا لشعوب دول حوض النيل.

وأكّد الرئيس أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقًا لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن في إطار زمني مناسب ودون أي إجراءات منفردة.