لبنان تسجل 15 وفاة و 7726 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في لبنان حتى اليوم السبت إلى 907 آلاف و 824 بعد تسجيل 7726 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9576 بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 7726 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 7538 من بين المقيمين و 188 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 907 آلاف و 824 منذ 21 شباط/ فبراير من العام 2020.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 9576 منذ 21 شباط/ فبراير من العام 2020.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 آذار/مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 31/3/2022.