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تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء أحمد مرزوق، جهودها المكثفة لسحب تجمعات مياه الأمطار بنطاق المدينة، تزامنًا مع التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد والتي صاحبها سقوط أمطار غزيرة بمناطق متفرقة.

وقال مرزوق، إن معدات الوحدة بإشراف من نواب رئيس المدينة وإدارة الأزمات بالوحدة، تتعامل مع تجمعات مياه الأمطار وتمهيد الطرق، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركة الصرف الصحي ووحدة الحماية المدنية بكفر الدوار.

وأضاف أن الوحدة تواصل أعمال سحب تجمعات المياه بنطاق المؤسسات الحكومية والخدمية، وكذلك بنطاق المدارس وتمهيد الطرق المؤدية إليها، فيما تواصل غرفة العمليات الرئيسية بالوحدة انعقادها على مدار اليوم، لمتابعة العمل والتعامل مع شكاوى المواطنين.

وكانت معدات الوحدة قد انتشرت منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم بشوارع المدينة والمركز، للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار وتمهيد الطرق تسهيلاً للحركة المرورية وتيسيرًا على المواطنين.

وشدد رئيس المدينة، على تكثيف الأعمال واستمرارها لحين الانتهاء من كافة التجمعات وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين بالطرق الرئيسية والفرعية.