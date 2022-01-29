عضو لجنة مكافحة كورونا: يصعب الآن التفرقة بين متحور أوميكرون عن الإنفلونزا الموسمية

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن هناك تزايد كبير في إصابات فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه متحور أوميكرون يهاجم الجهاز العلوي التنفسي، وسيتحول الفيروس إلى موسمي.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن العدد الحقيقي المعلن من وزارة الصحة، ليس الرقم الحقيقي، وذلك بسبب أن المستشفيات الخاصة يتردد عليها العديد من الحالات المصابة بالفيروس ولا ترصد وزارة الصحة أعداد هؤلاء المواطنين.

واستكمل، أن من بيم 20 لـ 30 حالة مصابة بفيروس كورونا يكون حالة منهم متدهورة ويكون هذا بسبب عوامل منها ارتفاع عمر المريض وعدم تلقي اللقاح، مناشدًا المواطنين بتلقي اللقاح وعدم الإنصات إلى صوت الجهل بشأن عدم تلقي اللقاح.

وأوضح أنه حتى الآن عملت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة على تعديل بروتوكول كورونا لـ 7 مرات، مشيرًا إلى أنه يصعب الآن التفرقة بين متحور أوميكرون عن الإنفلونزا الموسمية وذلك بسبب التشابه الكبير بين الأعراض.

وأشار إلى أن أي مصاب حاليًا بالإنفلونزا يعتبر نفسه مصاب بفيروس كورونا إلا أن يثبت العكس، مضيفًا أنه يتواجد حاليًا علاج لعلاج حالة كورونا وفي ذات الوقت علاج نزلات البرد.