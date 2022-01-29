الحكومة اللبنانية تستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2022 الأسبوع المقبل

استأنف مجلس الوزراء اللبناني اليوم السبت، جلساته المفتوحة لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2022.

وقد قرر المجلس تعليق عدد من مواد الموازنة لاستكمال مناقشتها خلال الجلسات التي ستعقد يومي الإثنين والأربعاء المقبلين.

وبعد انتهاء الجلسة، قال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي إن: "مجلس الوزراء استأنف جلساته المفتوحة لمناقشة مشروع قانون الموازنة التاسعة صباحا برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء ومدير عام القصر الجمهوري ومدير عام وزارة المالية ومدير الواردات".

وأضاف الحلبي: "بعد التداول والمناقشة، تم تعليق المادة 13 من مشروع الموازنة المتعلقة بطلب السلفة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان لمزيد من الدرس".

وأعلن الحلبي أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي طلب من "وزير الطاقة تقديم المبررات لطلب السلفة، ضمن خطة الكهرباء وذلك بعد توزيع هذه الخطة على الوزراء لمناقشتها، مع تقديم الشروحات الكافية التي تبين التدفقات النقدية وأوجه الانفاق وعرض الإجراءات الإصلاحية المنوي اتخاذها ضمن إطار مؤسسة كهرباء لبنان واقتراح تحديد التسعيرة".

وأشار وزير الإعلام بالوكالة إلى أنه "تم تعليق البحث بالمادة 15 المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية المطلوبة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية للطبقات الأكثر فقرا من مشروع قانون الموازنة بناء لطلب معالي وزير الشؤون الاجتماعية في انتظار تقديم اقتراح من قبله".

ولفت الحلبي إلى أن "سائر المواد التي كانت مستأخرة فقد تمت مناقشتها واقرار بعضها بالصيغة التي وردت أو بإعادة صياغتها إما تعديلا أو بإلغاء بعض المواد أحياناً".

وأعلن الحلبي أن مجلس الوزارء أضاف "بعض المواد التي تزيد من موارد الدولة المالية دون أن تشكل، في حال إقرارها، إرهاقا للمواطنين. وسيستأنف مجلس الوزراء اجتماعاته الاثنين التاسعة صباحاً ولغاية بعد الظهر والأربعاء التاسعة صباحاً".

يذكر أن مجلس النواب يقوم بالتصديق على مشروع قرار الموازنة وذلك بعد انتهاء الحكومة من إقرارها.