اكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تستقبل غداً الأحد، قافلة طبية بالتعاون مع جامعة أسيوط ومعهد الأورام، وإحدى الجمعيات التي تهتم بمرضى السرطان وذلك في الفترة من 30 يناير الجارى حتى الأول من فبراير، حيث يجرى توقيع الكشف وتشخيص الحالات المرضية بإحدى مستشفيات مدينة موط بمركز الداخلة.

وقال إن القافلة تضم تخصصات "جراحة الأورام، طب الأورام، الباطنة، العظام، الأطفال"، وذلك لخدمة المرضى بمركز الداخلة في إطار دعم المحافظة للمنظومة الطبية، وسد العجز في التخصصات الطبية المختلفة، بجانب توفير خدمة طبية لجميع المرضى بالمحافظة وخاصة المناطق البعيدة والنائية.

وفى سياق متصل، تشهد القرى المختلفة بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، تنظيم قوافل طبية بشكل دوري تضم جميع التخصصات وتوفر الأدوية وتجرى العمليات الجراحية بالمجان، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.