روسيا تسجل أكبر حصيلة إصابات منذ بدء جائحة كورونا

الرئاسة تتوقع انتشارًا "عالي جدًا" للمتحور أوميكرون

أعلن مقر عمليات مكافحة "كوفيد-19" في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 113 ألفًا و122 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصيلة هي الأكبر منذ بدء الجائحة.

وقال بيان مقر العمليات، أوردته وكالة "سبوتنيك": "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 113122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 84 إقليما في روسيا".

وأشار المقر إلى تسجيل 668 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونوه البيان إلى "تعافي 29 ألفاً و506 أشخاص من الإصابة بالفيروس، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية".

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كان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قد صرح في وقت سابق، بأن هناك زيادة في انتشار فيروس كورونا في البلاد بسبب انتشار سلالة "أوميكرون"، مؤكدًا الحاجة إلى الاستعداد لأي تطور للأوضاع.

وتوقع المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن تكون معدلات الإصابة بسلالة "أوميكرون"، المتحورة من فيروس كورونا، عالية جدًا في روسيا؛ داعيًا الجميع إلى تلقي اللقاح المضاد للعدوى.