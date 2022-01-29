نفت الفنانة رانيا محمود ياسين تدخلها في مشكلة شقيقها المخرج عمرو محمود ياسين مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لافتة إلى عدم أحقية تدخلها في المشكلة بينهما.

وقالت خلال لقاء لبرنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت، إنها تحدثت عن وجهة نظرها بشأن تسريب المكالمة الخاصة بوالد الفنان حسام حبيب خلال حديثه عن زوجته السابقة الفنانة شيرين، منوهة إلى أن حرمة البيوت أصبحت «مشاعًا».

وذكرت أن مواقع التواصل تفضح البيوت وتتدخل في خصوصيات الناس، معقبة: «كنت مستاءة من المكالمة الخاصة بوالد حسام حبيب ولم أحب الطريقة التي تتسرب بها حياة الناس، لأنه قد يكون يتحدث عن شيرين في وقت ضيق».

وأكدت أنها لا تتذكر شخصًا مهمًا خذلها بعد وفاة والدها الفنان محمود ياسين، منوهة إلى أن الناس ركزت خلال يوم العزاء على السلبيات وليس الإيجابيات، واخترعوا قصصًا لم تكن موجودة كعدم مجيء الفنانة نجلاء فتحي العزاء وخلافها مع أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

وعن شائعات حزن والدتها من الفنان عادل إمام بسبب عدم سؤاله على والدها خلال فترة مرضه، عقبت: «الزعيم طلب مني أشتغل معه مسلسل (فلانتينو) وسألت والدي هل لو الدور مش كبير أو مش حلو أعمله، فقال لي: عادل إمام تشتغلي معاه عادل إمام بيجيب النجاح».