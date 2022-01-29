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إصابة السيناتور الجمهوري ميت رومني بكوفيد 19

(د ب أ)
نشر في: السبت 29 يناير 2022 - 7:22 م | آخر تحديث: السبت 29 يناير 2022 - 7:22 م

أصيب السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا ، ميت رومني، بكوفيد 19 أمس الجمعة، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وأوضح البيان أن رومني /74 عاما/ لا تظهر عليه أعراض حيث تلقى تطعيما كاملا وجرعة معززة ضد الفيروس، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي اليوم السبت.

وأوضح البيان أن رومني سيخضع للعزل وسيعمل عن بعد خلال الفترة الموصى بها. وأشار إلى أن زوجته لم تصب بالمرض؟.

يشار إلى أن رومني هو واحد من عشرات المشرعين الذين أصيبوا بكوفيد 19 أثناء ذروة انتشار متحور أوميكرون.

بدأت طفرة الإصابات بمتحور أوميكرون، التي بدأت الشهر الماضي، في الانحسار أخيرا، مع انخفاض معدلات الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة.

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