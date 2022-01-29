السعودية: الجرعة التنشيطية إلزامية للتحصين لمن تلقوا الثانية في 1 يونيو 2021

كشفت وزارة الصحة السعودية التاريخ المحدد للمدة الفاصلة بين استمرار التحصين في تطبيق "توكلنا" من عدمه بعد يومين، وتحديدا يوم الثلاثاء القادم الموافق الأول من شهر شباط/فبراير 2022.

وأكدت وزارة الصحة في بيان اليوم السبت، أن جميع من تلقوا الجرعة الثانية في الأول من حزيران/يونيو 2021 ولم يتلقوا الجرعة التنشيطية حتى الآن، ستتغير حالة التحصين لديهم في "توكلنا" وستظهر الحالة الصحية باللون الأخضر الفاتح، أما من تلقوا الجرعة التنشيطية قبل انقضاء الفترة المحددة سيستمر لديهم التحصين باللون الأخضر الغامق.

وأوردت وزارة الصحة مثالا آخر على ذلك، بالإشارة إلى أن من تلقى الجرعة الثانية في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ستتاح له الجرعة التنشيطية بداية من الأول من كانون الثاني/يناير 2022، وسيستمر له التحصين في "توكلنا" ولن تتغير حالته الصحية مع بداية شهر شباط/فبراير المقبل، مضيفة أنه بعد انقضاء 8 أشهر وتحديدا بداية من الأول من حزيران/يونيو ستتغير حالته الصحية إذا لم يتلق الجرعة التنشيطية.

يذكر أن إجمالي الجرعات التي تم إعطاؤها في السعودية منذ بدء التطعيم وحتى اليوم بلغ 56 مليونا و707 آلاف و289 جرعة، من بينها 25 مليون و517 272 جرعة أولى، و 23 مليون و656 ألفا و 978 جرعة ثانية، و 7 مليون و 533 ألفا و 39 جرعة تنشيطية.

يذكر أن مصدراً مسؤولاً في وزارة الداخلية السعودية قد صرح بأنه بدايةً من الأول من شباط/فبراير المقبل، سيتم اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطاً لاستمرار ظهور حالة "محصّن" في تطبيق "توكلنا" لكل من أمضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عاماً فأكثر.