بولندا تسجل 57 ألفا و659 إصابة جديدة و263 وفاة

سجلت بولندا 57 ألفا و265 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بالإضافة إلى 271 وفاة جديدة بالفيروس، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وسجلت بولندا أعلى حصيلة إصابات بكورونا أمس الأول الخميس، 27 يناير، بواقع 57 ألفا و659 إصابة، وتم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 8 أبريل 2021 بواقع 956 وفاة.

وبذلك، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 4 ملايين و752 ألفا و700 إصابة، والوفيات إلى 104 آلاف و907.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 51 مليونا و254 ألفا و788 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن. وتلقى 21 مليونا و662 ألفا و397 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء، بواقع 57.05%.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.