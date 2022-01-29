بينما ترتفع أصوات عديدة تطالب باتحاد مرشحي اليسار الفرنسي للانتخابات الرئاسية، خاصة وأن هناك تقاربات حقيقية بين برامج "كريستيان توبيرا" و"آن هيدالجو" و"يانيك جادوت" و"جان لوك ميلانشون" و"فابيان روسيل"، لكنهم يختلفون في عدة نقاط.



سردت صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، 5 اختلافات بين برامج مرشحي اليسار الفرنسي، موضحة أنه "في حين أن الناخبين في الانتخابات التمهيدية الشعبية يختارون بين 7 مرشحين يساريين حتى غد الأحد، فإن هؤلاء المرشحين أنفسهم يختلفون في الإجراءات الرئيسية التي ينوون اتخاذها إذا تم انتخابهم.



1. مكانة فرنسا في الاتحاد الأوروبي



يبدو أن مرشح الحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسيل، الذي لم يكن من بين المرشحين لترشيح الانتخابات التمهيدية الشعبية، هو الشخص الذي يريد الانفصال الواضح عن المعاهدات الأوروبية. ويدعو برنامجها إلى "القطع مع المعاهدات الحالية، من أجل بناء اتحاد جديد، هو اتحاد الشعوب والأمم ذات السيادة والحرة والمترابطة". كما يعتزم إنهاء "الاتفاقيات الاقتصادية المدمرة لبلدان الجنوب".



أما عن زعيم اليسار المتطرف، جون لوك ميلانشون، الذي أظهر رغبته في مغادرة الاتحاد الأوروبي خلال حملته في عام 2017، فإنه يضع نفسه الآن في وضع "للانفصال المنسق عن المعاهدات الحالية"، عبر آلية "الانسحاب"، وهو شكل من أشكال العصيان عندما تكون المعاهدات بما يتعارض مع التزامات برنامجه الرئاسي، موضحا أنه "لا توجد ديمقراطية ممكنة في المعاهدات الأوروبية".



ويتعارض هذا الموقف بوضوح مع موقف يانيك جادوت، الذي يعتبره المتمرد مرشحًا "مؤيدا لأوروبا وليبرالية"، إذ يدافع عن الفيدرالية الأوروبية. ويقترح المرشح البيئي الذهاب إلى أبعد من إشراك المناطق في القرارات الأوروبية "عندما تقع الموضوعات ضمن اختصاصها".



من جانبها، تنادي المرشحة الاشتراكية آن هيدالجو بأوروبا "القوية" التي تقول إنها "أداة سيادتنا"، مثل منافسها البيئي، تريد إشراك السلطات المحلية في القرارات والوعود الأوروبية لتعزيز حقوق المواطنين في استجوابهم.



في الوقت الحالي، لم تكشف كريستيان توبيرا عن طموحها في الحصول على مكانة فرنسا في الاتحاد الأوروبي. أثناء إضفاء الطابع الرسمي على ترشيحها، في 15 يناير، في ليون، أكدت وزيرة العدل السابقة أن أوروبا هي "فضاءنا الاجتماعي، الذي يجب أن يصبح فضاءً للمواءمة الضريبية وهو فضاء للحقوق والحرية"، مضيفة: "يجب الدفاع عن القاعدة الأوروبية المشتركة للقيم والحريات دون تنازل".



2. ضريبة الثروة



يؤيد جميع مرشحي اليسار إعادة ضريبة الثروة، واستبدالها بأخرى على الثروة العقارية فقط من قبل إيمانويل ماكرون، ومع ذلك، تختلف مناهجهم على الحد الأقصى وكذلك على الآلية التي يجب وضعها للعودة إلى ضرائب أعلى للأثرياء.



تريد كريستيان توبيرا، إذا تم انتخابها، الشروع في "سياسة ضريبية عادلة" وتعيد ضريبة الثروة التي تسميها "ضريبة الثروة الفائقة". وبحسب المرشحة، يجب على أغنى الرجال والنساء الفرنسيين أن يشاركوا أكثر في الجهد الجماعي "من 10 ملايين يورو من الممتلكات، ومن خلال إنشاء قرض بدون فائدة" للتنقل المستدام "وسيتم نشر مليون محطة كهربائية إضافية في جميع أنحاء البلاد، مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية".



3. الخروج من الطاقة النووية



يعتبر الخروج من الطاقة النووية في صميم مقترحات آن هيدالجو ويانيك جادوت، الذين لا يتفقان مع ذلك على الموعد النهائي لهذا الخروج. بالنسبة لمرشح البيئة، وهو ناشط مقتنع مناهض للأسلحة النووية، فإن الهدف هو التخلص التدريجي من الطاقة النووية "على مدى 20 عامًا"، ولا سيما عن طريق إغلاق 10 مفاعلات نووية بحلول عام 2035.



وفيما يتعلق بتوقيت الخروج النووي، فإن آن هيدالجو أكثر غموضًا. كتبت في برنامجها "منذ الأشهر الأولى من رئاستي، سأقدم ميثاقًا للطاقة لفرنسا سيكون هدفه الأساسي إزالة الكربون من إنتاجنا"، مستحضرةً "الطاقات المتجددة بنسبة 100% في أسرع وقت ممكن لذا".



وشعرت المرشحة الاشتراكية، أن طموح منافستها البيئية للتخلص التدريجي من الطاقة النووية خلال 20 عامًا لا يمكن تحقيقه، معتبرة أن الخروج من الطاقة النووية في غضون 20 عامًا أمر خاطئ.



من جانبها، أكدت كريستيان توبيرا ضرورة "خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير ووقفها"، متابعة أنها لا تؤيد الطاقة النووية حتى لو كانت "استجابة انتقالية لاحتياجاتنا".



في إشارة إلى مصدر "خطير" للطاقة، واعتقادًا منه بأن "عام 2030 طويل جدًا" بالنسبة للانتقال إلى الطاقة المتجددة بنسبة 100% في فرنسا، قام جان لوك ميلانشون بتحويل وجهه في منتصف ديسمبر.



لكن فابيان روسيل، هو المرشح اليساري الوحيد المؤيد للاحتفاظ بالطاقة النووية في فرنسا.



4. مكان السيارة الفردية



إذا وافق جميع مرشحي اليسار على التقارب نحو المركبات الأقل تلويثًا، فإن وسائل تحقيق ذلك تختلف من برنامج إلى آخر. لا يراهن فابيان روسيل على وسائل النقل العامة أو الكهربائية بنسبة 100%.



وتتفق المرشحة الاشتراكية، آن هيداليجو، على هذه النقطة مع كريستيان توبيرا التي تطالب "بمزيد من الدعم للفرنسيين الأكثر تواضعًا من خلال زيادة المكافأة البيئية الخاضعة للموارد" في الانتقال إلى السيارات الكهربائية.



أما جان لوك ميلانشون، يريد ألا يجعل السيارة الكهربائية الفردية هي القضية الرئيسية في تقسيم قطاع النقل. من ناحية أخرى، يقترح "تطوير الاستخدامات المشتركة للسيارة (مشاركة السيارة، استخدام السيارات لمسافات قصيرة وطويلة) والتنقل السهل (ركوب الدراجات)" بدلاً من تشجيع استبدال أسطول السيارات بالمركبات الكهربائية.



وبالنسبة ليانيك جادوت، يوضح أنه سيكون من الضروري استخدام الكهرباء.



5. دور رئيس الجمهورية



يريد جميع المرشحين اليساريين الـ5 الرئيسيين بدء مشروع ضخم لهياكل الدولة. لكن الشكل الذي سيتخذه هذا العمل سيكون مختلفًا تمامًا اعتمادًا على المرشح الموجود على اليسار.



وبحسب آن هيدالجو، فإن "تركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية يجفف الديمقراطية". إنها تؤيد العودة إلى "المفهوم الأصلي للجمهورية الخامسة، لرئيس يضمن الأساسيات ولا يتدخل في كل شيء".



وهي تنوي جعل البرلمان أكثر تمثيلا، لا سيما مع نظام التصويت المختلط "انتخاب بعض النواب عن طريق التمثيل النسبي، وأكثر شرعية بسبب انتخابه قبل الانتخابات الرئاسية".



ويؤيد يانيك جادوت أيضًا تقليص سلطات الرئيس، بل إنه يتحدث عن "إلغاء الرئاسة" في فرنسا، لا سيما من خلال التحول إلى ولاية مدتها 7 سنوات غير قابلة للتجديد. وتهدف إلى إعادة تركيز دور الرئيس على عدد قليل من المهام، وهي الحفاظ على سيادة القانون والحريات الأساسية وحماية المناخ.



ويريد عالم البيئة حذف المادة 16 "منح الصلاحيات الكاملة لرئيس الجمهورية، دون رقابة، في حالة حدوث أزمة خطيرة"، وحق العفو وكذلك التعيينات الرئاسية العديدة. كما يقترح التصويت النسبي في الانتخابات التشريعية.



ويناشد جان لوك ميلانشون، تعيين "خبير إستراتيجي للدولة" تتمثل مهمته في تخطيط "التشعب الإيكولوجي" و"التعبئة في جميع قطاعات المجتمع، ويقترح أن يعتمد الفرنسيون دستورًا جديدًا صاغته الجمعية التأسيسية"، من أجل الانتقال إلى الجمهورية السادسة، كما يعتزم "إلغاء الملكية الرئاسية" بحكومة يعينها البرلمان واستبدال مجلس الشيوخ والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بجمعية طويلة الأمد مختصة بالجانب البيئي والاجتماعي للقوانين.