بلغت نسبة المشاركة في الدور الثاني للانتخابات البرلمانية في تونس بعد اغلاق مكاتب الاقتراع عند الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، 11.3 بالمئة مع هامش خطأ ضئيل، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتعد نسبة المشاركة مشابهة لما تم تسجيله في الدور الأول الذي بلغت فيه نسبة المشاركة 11.22 بالمئة.

وتمثل الانتخابات المحطة الأخيرة من خارطة الطريق السياسية التي وضعها الرئيس قيس سعيد قبل نحو عام بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وحل أغلب المؤسسات الدستورية لاحقا بما في ذلك البرلمان ودستور 2014 وهيئات أخرى.

ولم تختلف الأجواء في الدور الثاني كثيرا عن الدور الأول المتسم بضعف اقبال الناخبين على مكاتب الاقتراع البالغ عددها أكثر من عشرة آلاف في أنحاء البلاد، وفق ما عاينه مراسل وكالة الأنباء الألمانية، وملاحظون مستقلون في أنحاء متفرقة بالعاصمة.

وقاطعت الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد الانتخابات التي جرت بنظام الاقتراع على الأفراد، منذ الدور الأول وهي تطالب بتنحي سعيد عن الحكم وإلغاء دستور 2022 الذي وضعه عبر استفتاء شعبي معززا صلاحيات الرئيس بشكل كبير.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية خانقة أثرت بشكل بالغ على كلفة المعيشة ومزاج الناخبين عموما.

ويتنافس في الدور الثاني 262 مترشحا من بينهم 34 من النساء، على 131 مقعدا بينما لم يتقدم أي مترشح في سبع دوائر حيث يرجح أن تشهد بعد تكوين البرلمان الجديد انتخابات جزئية.

وأعلنت هيئة الانتخابات أن النتائج الأولية سيتم الإعلان عنها في مدة أقصاها يوم الأربعاء الأول من فبراير المقبل.